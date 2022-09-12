Лондон, 12 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В основу процессоров Intel нового поколения серии 13 600 и ниже, возможно, ляжет старая архитектура. Об этом 12 сентября сообщает журнал PC Gamer.

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Авторы портала Igor’s Lab опубликовали изображения, которые дают понять, что новые процессоры Intel i5 без буквы «K» будут создаваться не на базе технологии Raptor Lake, а на основе предыдущей архитектуры Alder Lake текущих процессоров 12-го поколения с ядрами Golden Cove P. Новую архитектуру получат только модели 13 600K, i7 и i9 Raptor Lake.

Как отметил автор статьи Крис Шевчик, если информация подтвердится, то это означает, что процессоры 13 400, 13 500 и 13 600 не получат улучшений, присутствующих в ядрах Cypress Cove P. Он добавил, что, таким образом, новым i5 будет сложнее выиграть в противостоянии с будущими процессорами AMD с архитектурой Zen 4, особенно с Ryzen 5 7600X. Шевчик также предположил, что эти процессоры Intel, вероятно, не всеми будут рассматриваться как хорошие бюджетные решения для игровых ПК.

Ранее СМИ сообщили, что сначала Intel выпустит на рынок следующие процессоры с архитектурой Raptor Lake: 13 900K, 13 700K и 13 600K. Кроме того, в первой «волне» компания также будет продавать их аналоги с буквой «F» без встроенного графического модуля.