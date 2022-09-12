Уфа, 12 сентября, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил победителей выборов депутатов советов муниципальных районов и сельских поселений Башкирии. Об этом 12 сентября он сообщил на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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На оперативном совещании первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев сообщил об итогах выборов в республике.

По словам первого заместителя руководителя администрации главы Башкирии Урала Кильсенбаева, 4 сентября в Башкирии прошли десять избирательных кампаний по дополнительным выборам депутатов сельских поселений в Кугарчинском, Караидельском и Чишминском районах, в результате десять мандатов получили представители партии «Единая Россия», один представитель КПРФ и один самовыдвиженец.

Кильсенбаев также отметил, что 11 сентября выборы прошли в 25 муниципалитетах и городских округах. В результате 31-й избирательной кампании был замещен 61 депутатский мандат на основных и дополнительных выборах. Явка составила 39,26%.

Он пояснил, что по итогам единого дня голосования 11 сентября в Башкирии, партия «Единая Россия» получила 53 мандата, ЛДПР — один мандат, самовыдвиженцы — семь мандатов.

Глава Башкирии поздравил всех победителей выборов. Он напомнил, что нужно готовится к выборам в государственное собрание региона.