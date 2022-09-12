Ярославль, , 12:01 — REGNUM «Неожиданными» и «расстраивающими» назвали лидеры оппозиционных партий итоги выборов в муниципалитет Ярославля. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Агитация на выборах в муниципалитет Ярославля

«Справедливая Россия» сохранила в муниципалитете единственный мандат, хотя на победу претендовали ещё два кандидата. Так Виталий Рыбаков уступил своему конкуренту из «Единой России» всего 9 голосов, причём за счёт дистанционного голосования.

«В принципе, во многих округах была довольно конкурентная борьба. На втором месте оказались люди, от которых даже не ожидали, что они могут там оказаться, — рассказал депутат Анатолий Каширин. — Наверное, пока ещё не обдумал, почему это так. Всё-таки маленькие округа, донести до избирателей свои посылы, задачи, цели, стало чуть проще. Те, кто смог это сделать, кто ногами прошёл избирательный округ, те оказались близки к победе, но, к сожалению, очень маленькая явка и соответствующий административный ресурс сыграли свою определённую роль. И, поэтому, «Единая Россия» — подавляющее большинство», — поделился своими соображениями депутат.

«Новые люди» впервые в своей истории прошли в муниципалитет Ярославля, однако партийный лидер Анна Скрозникова уступила в своём округе. Для неё результаты стали неожиданными.

«Очень неожиданные результаты, потому что «Единая Россия» никак не светилась на моём округе, распечатали 500 экземпляров плакатов, а заняли первое место. А конкуренты, которые достаточно плотно поработали на округе, остались в стороне. Есть округа по которым всё достаточно предсказуемо было. Неоднозначное мнение. Планируем работать на результат облдумы, уже начиная с сентября этого года. Потому что если затягивать с этим вопросом, результаты окажутся такими же. Теперь у нас есть представитель в муниципалитете, так что информацией мы владеем и сможем какие-то вопросы быстрее решать», — прокомментировала выбора глава регионального отделения партии «Новые люди» Анна Скрозникова.

В КПРФ, потерявшей 3 мандата по сравнению с предыдущим созывом, (в прошлом созыве партию представляло 4 депутата — ИА REGNUM), итогами выборов расстроены.

«Думаю, сыграла роль новая система выборов исключительно по одномандатным округам и несопоставимые финансовые ресурсы. Кандидаты от партии власти владывали миллионы в свои кампании, противостоять этому коммунистам было очень тяжело. Для меня мой результат стал во многом неожиданным. Я не расчитывала на победу, просто старалась сделать всё, что могу, чтобы уйти с гордо поднятой головой. Фактически я жила на округе, спала в машине между встречами, лично ходила по квартирам, привлекла всех местных активистов. Голос оппозиции в муниципалитете будет слышен, но для принятия судьбоносных решений «Единая Россия» сохранила своё лидирующее положение», — поалает прошедшая в новый созыв Евгения Овод.

В ЛДПР тоже рассчитывали на большее.

«Рассчитывали, естественно, на большее. Будем продолжать работать, не унывать. Сложно сказать что-то по этому поводу, пока сам не до конца понимаю. Волеизъявление народа — что получилось, то получилось. Не думаю, что были какие-то особые подвохи в чём-то», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMе глава регионального отделения партии либерал-демократов Евгений Смирнов.

Напомним, выборы в новый VIII-созыв муниципалитета региональной столицы прошли с 9 по 11 сентября. Главной тенденцией этого созыва стало возвращение бюджетников в политику и рост числа депутатов от «Единой России».

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