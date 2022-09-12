Лас-Вегас, США, , 11:03 — REGNUM Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) работает над проведением своего первого в истории турнира в Африке. Об этом 12 сентября заявил глава организации Дэна Уайт.

Дэйна Уайт

«У нас буквально только что была встреча, и сейчас мы серьёзно говорим об Африке», — цитирует Уайта Sherdog.

Он добавил, что UFC начинает присматриваться к местам и городам для проведения соревнований, поэтому турнир в Африке может состояться очень скоро.

В настоящее время в UFC есть несколько бойцов с африканскими корнями, в частности, чемпион в супертяжёлом весе Франсис Нганну (выходец из Камеруна), чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья и экс-чемпион полусреднего веса Камару Усман (выходцы из Нигерии).