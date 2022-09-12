Ереван, , 11:03 — REGNUM Осенняя сессия народного собрания (НС, парламента) Армении открылась 12 сентября без оппозиционных депутатов. Трансляцию ведёт пресс-служба законодательного органа.

Зал пленарных заседаний парламента Армении © Photolure

Ранее оппозиционная фракция «Армения» объявила, что её депутаты отказываются участвовать в заседании парламента. Причиной названо то, что правящая партия «Гражданский договор» якобы навязывает повестку, которая не связана с угрозами, стоящими перед Арменией и Нагорным Карабахом.

Кроме того, фракцию большинства обвинили в нарушениях регламента заседаний парламента, в пренебрежении международными стандартами и в злоупотреблении властью.

«Мы будем и впредь использовать принятый в международной практике инструмент политического бойкота, то есть не будем участвовать в заседаниях НС и его комиссий, с не приоритетными, а зачастую искусственными повестками», — говорится в сообщении.

Депутаты фракции «Честь имею» также не пришли на заседание.

Напомним, оппозиционные депутаты в Армении бойкотируют парламент с прошлой сессии. В течение лета они проводили акции протеста в Ереване, требуя отставки правительства.