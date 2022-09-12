Абу-Даби, , 11:11 — REGNUM В Абу-Даби прошли переговоры между главой ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Зейдом Аль-Нахайяном и президентом Сербии Александром Вучичем. Об этом 12 сентября сообщает официальное информационное агентство WAM.

ОАЭ Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, встреча была посвящена обсуждению путей укрепления двусторонних отношений, в сфере экономики и торговли, а также в области науки, технологий, продовольственной безопасности, сельского хозяйства и производства возобновляемых источников энергии.

По итогам переговоров стороны объявили о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Сербией и ОАЭ. Кроме того, президенты двух стран подписали 10 соглашений о сотрудничестве и инвестициях.