Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге начался общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Колонна крестного хода на Невском проспекте Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Перед началом церемонии раздались удары в колокол Казанского собора. Затем колонна из священников, представителей православного казачества, прихожан храмов города и области, учащихся образовательных учреждений двинулась с Казанской улицы на Невский проспект.

Там за металлическими ограждениями уже выстроились люди. В ходе крестного хода по Невскому проспекту пронесут церковные знамёна и иконы, а впереди — икону Казанской Божией Матери.

Напомним, что участникам также разрешили приносить флаги России, ДНР и ЛНР.

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