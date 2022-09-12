Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Колонна крестного хода на Невском проспекте

Перед началом церемонии раздались удары в колокол Казанского собора. Затем колонна из священников, представителей православного казачества, прихожан храмов города и области, учащихся образовательных учреждений двинулась с Казанской улицы на Невский проспект.

Там за металлическими ограждениями уже выстроились люди. В ходе крестного хода по Невскому проспекту пронесут церковные знамёна и иконы, а впереди — икону Казанской Божией Матери.

Напомним, что участникам также разрешили приносить флаги России, ДНР и ЛНР.