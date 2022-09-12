По Невскому проспекту Петербурга двинулась колонна крестного хода
Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался общегородской крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Перед началом церемонии раздались удары в колокол Казанского собора. Затем колонна из священников, представителей православного казачества, прихожан храмов города и области, учащихся образовательных учреждений двинулась с Казанской улицы на Невский проспект.
Там за металлическими ограждениями уже выстроились люди. В ходе крестного хода по Невскому проспекту пронесут церковные знамёна и иконы, а впереди — икону Казанской Божией Матери.
Напомним, что участникам также разрешили приносить флаги России, ДНР и ЛНР.