* талибов — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:02 — REGNUM Фронт национального сопротивления Афганистана заявил, что 32 боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате контратаки в Панджшере. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Фронт сопротивления опубликовал информационный бюллетень, в котором утверждается, что 32 радикала были убиты и 13 ранены в результате многочасовых боёв в Панджшере.

Согласно этому бюллетеню, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли массированные удары по позициям сил фронта в районах Фарадж, Абдара, Хесарак, Манджавар, Абдуллахейль, Шаба, Дара, Абшар в пяти уездах Панджшера, но эти атаки не увенчались успехом.

Местные источники также подтвердили газете «8 Собх», что крупная операция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством муллы Абдул Каюма Закира, командующего силами радикалов в Панджшере и Андарабе, потерпела неудачу в пяти уездах Панджшера.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сообщили по поводу этих заявлений.

Следует отметить, что до начала этой операции талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принудительно выселили десятки семей из разных районов Панджшера.