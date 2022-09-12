Москва, , 11:01 — REGNUM Российское кораблестроение столкнулось с множеством трудностей в поставках комплектующих. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Внешние ограничения осложнили ситуацию с поставками комплектующих и оборудования для нужд кораблестроения и привели к значительному росту затрат», — заявил Мишустин.

«Направим ещё 15 млрд рублей на программу льготного лизинга морских судов. В целом, предполагается строительство на отечественных верфях и передачи транспортным компаниям свыше 300 судов различного назначения до 2030 года», — указал он.