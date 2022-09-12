Донецк, 12 сентября 2022, 11:01 — REGNUM В Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ произошло возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса, пожар потушен, сообщает 12 сентября Министерство угля и энергетики ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября вооружённые бандеровские формирования обстреляли из артиллерии населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике.
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