Донецк, , 11:01 — REGNUM В Донецкой Народной Республики в результате обстрелов со стороны ВСУ произошло возгорание гидроцеха на горловской шахте имени Карла Маркса, пожар потушен, сообщает 12 сентября Министерство угля и энергетики ДНР.

Шахта Free-Photos

«Около 2 часов на линии огня оказалась горловская шахта им. Карла Маркса ГУП ДНР ГУРШ — по территории предприятия зафиксировано три «прилета». В результате обстрела произошло возгорание гидроцеха. Пожар оперативно потушен», — говорится в телеграм-канале министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 сентября вооружённые бандеровские формирования обстреляли из артиллерии населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике.

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