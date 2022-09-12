Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM Инаугурация главы Бурятии Алексея Цыденова, переизбранного на второй срок, состоится 21 сентября. Об этом рассказал журналистам сам победитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Цыденов Egov-buryatia.ru

При этом он назвал дату предварительной. Точная дата будет зависеть от того, когда официально утвердят результаты голосования.

По его словам, пост сенатора сохранит за собой бывший глава республики Вячеслав Наговицын. В правительстве региона ожидаются перестановки после инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов одержал победу со значительным отрывом от соперников, набрав более 86% голосов.

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