Улан-Удэ, 12 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Инаугурация главы Бурятии Алексея Цыденова, переизбранного на второй срок, состоится 21 сентября. Об этом рассказал журналистам сам победитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Алексей Цыденов

При этом он назвал дату предварительной. Точная дата будет зависеть от того, когда официально утвердят результаты голосования.

По его словам, пост сенатора сохранит за собой бывший глава республики Вячеслав Наговицын. В правительстве региона ожидаются перестановки после инаугурации.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов одержал победу со значительным отрывом от соперников, набрав более 86% голосов.