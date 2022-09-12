Москва, 12 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Совет директоров Банка России на заседании 16 сентября снизит ключевую ставку с 8 до 7,5%, считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 12 сентября.

ИА REGNUM Здание ЦБ РФ

«Такой шаг будет обоснован снижением инфляционных ожиданий, фактической дефляцией в течение уже очень длительного периода, снижением оборота розничной торговли как важного индикатора отсутствия «перегретого» спроса, постепенным снижением ставок индикаторов денежного рынка, относительно устойчивым курсом рубля», — отметил эксперт.

По его словам, понижательный тренд, избранный Банком России, не только соответствует ситуации в экономике, но и свидетельствует о том, что в этот раз избрана модель более активного использования процентного канала трансмиссионного механизма.

Тарасов полагает, что снижение будет остановлено в том случае, когда не только текущие и прогнозируемые уровни инфляции, но и инфляционные ожидания населения вновь начнут свой рост, а также значение ключевой ставки приблизится к нейтральным значениям (инфляция +1-2% годовых).

Аналитик обратил внимание, что очередное снижение ключевой ставки повлечёт за собой корректировки в ставках по кредитам и депозитам. Он прогнозирует снижение в пределах 0,25-0,5% в зависимости от продукта и сроков по нему: »Быстрее всего отреагируют ставки по накопительным счетам, слабее будет реакция по долгосрочным депозитам. Заметно могут снизиться ставки по кредитным картам и коротким потребительским кредитам. Ставки по ипотеке также продолжат свое снижение, несмотря на то, что они и так сравнительно низкие».