Лондон, , 11:00 — REGNUM В течение трех месяцев с мая по июль 2022 года включительно экономика Великобритании стагнировала, в то время как резкий рост цен ударил по финансам домохозяйств и деловой активности. Данные об этом обнародовала британская служба статистики.

Великобритания

По сообщению Управления национальной статистики, опубликованному в понедельник 12 сентября, объем производства в Великобритании за три месяца по июль не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Темпы роста теряли динамику с начала 2022 года, по мере того как растущая дороговизна ложилась все более тяжелым бременем на предприятия и потребителей. В июле инфляция взлетела до 40-летнего максимума, ударив по реальным доходам населения и прибылям компаний.

Некоторые экономисты считают, что замораживание среднегодовых расходов на электроэнергию на уровне 2500 фунтов стерлингов в течение следующих двух лет, о котором на прошлой неделе объявила новый премьер-министр Лиз Трасс, сможет предотвратить серьезный экономический спад.

«Рецессия в ближайшие кварталы уже не выглядит вероятной после заявления нового премьер-министра о ценах на энергоносители», — полагает главный экономист Pantheon Macroeconomics по Великобритании Сэмюэл Томбс.

Читайте ранее в этом сюжете: Британия рискует остаться на обочине — Guardian