Москва, , 10:59 — REGNUM Работу по установлению фактических обстоятельств массового уничтожения немецким-фашистскими захватчиками и их пособниками мирных жителей и военнопленных продолжает в рамках расследования уголовного дела о геноциде в годы Великой Отечественной войны Следственный комитет России. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба СК РФ.

Жертвы нацистов Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«В ходе допросов очевидцев и жертв нацистских преступлений, поисковых мероприятий, изучения материалов Нюрнбергского трибунала, Ленинградского, Новгородского и ряда иных советских послевоенных процессов собран массив доказательств целенаправленного уничтожения, издевательств, угона в рабство и бессмысленного, не вызванного военной необходимостью, разрушения гражданских объектов на территории Ленинградской области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что следователи в течение трёх лет работали в местах ранее не исследованных захоронений в городе Луга, Ломоносовском и Тосненском районах Ленинградской области и ими ведутся работы в Гатчине в парке «Сильвия», а эксперты констатировали насильственный характер смерти людей и подтвердили принадлежность захоронений к периоду Великой Отечественной войны.

«Как следует из собранных материалов, целью захватнической политики нацистов было освобождение территории Советского Союза под нужды нацистской Германии — для завоевания нового «жизненного пространства». Методы, избранные немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, были радикальными. Особая жестокость проявилась на территории Ленинградской области: за время оккупации региона в 1941–1944 гг. гитлеровцы полностью или частично разрушили более 3000 населенных пунктов», — отмечается в сообщении и добавляется, что также граждан СССР фашисты насильно вывозили в концлагеря и иные места принудительного содержания.

«Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что все эти преступления были направлены на реализацию плана по истреблению жителей не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — также подчёркивается в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске.