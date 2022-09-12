Москва, 12 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 13 по 15 сентября состоится 28-я международная форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2022», сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

frolicsomepl Турист

Отмечается, в 2022 году расширилась география зарубежных участников выставки. В Москву приедут представители туриндустрии Мальдивских островов, Туниса, Индии, Кубы, Уганды, Узбекистана, Белоруссии, Венесуэлы, Египта и других стран.

Также свои лучшие осенне-зимние предложения на ОТДЫХ Leisure представят более 40 регионов России, включая Новогоднюю столицу РФ 2022/2023 — Новосибирск. Впервые свои стенды представит Чукотка, Чувашия и Брянская область.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашения, имеющие особую значимость для индустрии туризма Самарской области, планирует подписать руководство региона на выставке «ОТДЫХ Leisure 2022».

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