Сеул, 12 сентября 2022, 10:59 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 8 сентября среди 2006 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,6%, что на 0,3% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.
Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64,6% респондентов. Показатель сократился на 0,3%.
Эксперты отмечают, что несмотря на противостояния с оппозиционной Демократической партией «Тобуро» и разногласиями внутри правящей партии «Сила народа», уровень поддержки президента вырос благодаря усилиям по ликвидации последствий тайфуна «Хиннамнор».
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2,1%, до 35,2%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 2%, до 48,4%.