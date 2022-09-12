Сеул, , 10:59 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали незначительный рост уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Согласно результатам опроса, проведенного с 5 по 8 сентября среди 2006 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 32,6%, что на 0,3% больше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 64,6% респондентов. Показатель сократился на 0,3%.

Эксперты отмечают, что несмотря на противостояния с оппозиционной Демократической партией «Тобуро» и разногласиями внутри правящей партии «Сила народа», уровень поддержки президента вырос благодаря усилиям по ликвидации последствий тайфуна «Хиннамнор».

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2,1%, до 35,2%, а оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 2%, до 48,4%.