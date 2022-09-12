Курган, 12 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Курганской области в единый день голосования явка на выборах в органы местного самоуправления составила 6,78%, всего проголосовали 3082 избирателя. Об этом сообщает региональный избирком.

Выборы

Напомним, в регионе выбирали семь депутатов. Прошли дополнительные выборы народных представителей в Курганскую городскую думу по одномандатным избирательным округам №1 и №6, а также депутатов в Шадринскую городскую думу и Катайской городской думы.

По словам заместителя председателя регионального избиркома Ларисы Францишко, все семь мандатов по итогам голосования получили кандидаты от партии «Единая Россия». В избирком поступило пять жалоб, и все они из Шадринска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, единый день голосования прошёл в Курганской области 11 сентября 2022 года.