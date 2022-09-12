Единороссы получили в Челябинской области 207 мандатов
Челябинск, 12 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Челябинской области представители «Единой России» получили по итогам выборов 207 мандатов. Об этом сообщает облизбирком.
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Выборы
Среди них один в региональном Заксобрании. Явка на дополнительные выборы в Троицком одномандатном округе №25 составила 38,22%.
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» завоевала пять мандатов. А ЛДПР получила два.
Как сообщало ИА REGNUM, выборы проводились в Челябинской области 9–11 сентября.