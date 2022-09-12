Вашингтон, 12 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Фабельманы» Стивена Спилберга. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из трейлера Гэбриел Лабелль в фильме «Фабельманы» режиссёра Стивена Спилберга

В опубликованном ролике перед зрителями предстал мальчик Сэмми, мечтающий работать в сфере кинематографа. Главные роли в ленте исполнят Гэбриел Лабелль («Хищник»), Пол Дано («Бэтмен») и Мишель Уильямс («Веном»).

Напомним, премьера «Фабельманов» намечена на 23 ноября 2022 года. Картина будет частично основана на детских воспоминаниях Стивена Спилберга.