Екатеринбург, 12 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Свердловской области 12 сентября начался отопительный сезон. Об этом журналистом сообщили в пресс-службах мэрий.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

В первую очередь теплом обеспечили больницы, детские сады и школы. По словам мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, причиной раннего начала отопительного сезона стали многочисленные обращения горожан, а не холодная погода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург обеспечат теплом в два этапа. Часть районов получит отопление не ранее 22 сентября.

Отметим, по данным Уральского гидрометцентра, в течение недели (12–18 сентября) ночью в Екатеринбурге столбики термометров опустятся до +5 градусов, днём температура повысится до +18 градусов. В Нижнем Тагиле на неделе ночью ожидается +8 градусов, а днём +19.