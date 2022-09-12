Мазари-Шариф, Афганистан, 12 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В городе Мазари-Шарифе в Афганистане произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Sergeant James McCauley Взрыв

Согласно источникам, инцидент произошел около 19:00 11 сентября, в 4-м районе безопасности города Мазари-Шарифа, административного центра провинции Балх на севере страны.

Командование службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхе подтвердило эту новость и назвало её результатом взрыва ручной гранаты.

По словам представителя командования, граната была брошена из окна проезжавшего автомобиля, пострадавших нет.

Между тем, 18 сентября в западной части Кабула прогремело два взрыва, пострадали несколько человек.