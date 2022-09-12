Кызыл, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Авиакомпания «ИрАэро» объявила о возобновлении субсидируемых рейсов по маршруту Иркутск — Кызыл. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании.

Iraero.ru Стюардессы авиакомпании «ИрАэро»

Полёты возобновятся с 13 сентября и будут выполняться два раза в неделю по вторникам и четвергам самолётами Сухой Суперджет-100. Цена билета в одну стороны составит 4190 рублей.

«Обратные рейсы по тем же дням. Рейсы субсидируемые (постановление Правительства РФ № 1242), льготой могут воспользоваться все категории граждан», — добавили в компании.

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