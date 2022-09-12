Москва, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Авиационная отрасль России получит часть финансирования по очередному пакету поддержки экономики. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Часть финансирования получит авиационная отрасль: 15 млрд рублей будет выделено на расширение производства самолётов МС-21, ещё 25 млрд рублей в текущем году на поддержку системы организации воздушного движения», — заявил Мишустин.