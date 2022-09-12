Москва, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. До конца 2022 года будут определены застройщики, которые займутся возведением жилых домов в «Дальневосточных кварталах», об этом на оперативном совещании с вице-премьерами 12 сентября заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

Читайте также: Регионы нашли инвесторов: Мишустину рассказали о «Дальневосточном квартале»

Помимо жилья в кварталах появятся необходимые объекты инфраструктуры.

«Важно не только создавать прибыльные предприятия, но и делать все необходимое, чтобы люди связывали свое будущее с Дальним Востоком. А для этого они, конечно, должны быть обеспечены стабильной работой, качественной социальной инфраструктурой и хорошим жильем», — сказал Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Дальневосточные кварталы» уже найдены инвесторы по всем регионам. Об этом 9 августа заявил глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев на рабочей встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.