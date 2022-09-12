Кишинёв, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Недовольство жителей Молдавии властями страны будет расти осенью, когда похолодает. Об этом заявил политолог Корнелий Чуря на телеканале TVC21.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор

Он отметил, что в населении уже растёт недовольство из-за того, что власти не дают ответа, будет ли в домах тепло в зимний период. Оно продолжит нарастать, и определённые политики будут этим пользоваться.

«Я абсолютно уверен, что у нас протесты будут, начиная с октября-ноября. Градус протестов будет повышаться», — сказал Чуря.

По его мнению, власти постараются сбить недовольство перестановками в правительстве. Также он считает, что нужно ожидать продолжения репрессий в отношении оппозиции.

Напомним, в Молдавии оппозиционные партии регулярно выходят на акции протеста из-за стремительно ухудшающихся условий жизни. На акциях требуют отставки правительства страны и президента Майи Санду, а также требуют досрочных выборов в парламент.