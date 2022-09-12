Лос-Анджелес, США, 12 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Пользователи Сети остались недовольны тизером мюзикла «Русалочка» от компании Disney. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из тизера Холли Бэйли в фильме «Русалочка» режиссёра Роба Маршалла

За два дня с момента выхода тизера ему поставили более 1,1 млн отметок «не нравится» на платформе YouTube. При этом лайков ролик собрал в три раза меньше — 319 тыс.

Напомним, что режиссёром проекта стал Роб Маршалл («Пираты Карибского моря: На странных берегах»). Главную роль в фильме исполнила Холли Бэйли.