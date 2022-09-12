Москва, 12 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. По предварительным данным, на муниципальных выборах в Москве итоговая явка составила 33,9%. Об этом 12 сентября сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице у себя в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы президента России в Москве

По оценке наблюдателей, выборы прошли штатно, жалоб было немного. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не произошло.

«Общая явка в Москве составила 33,9%», — отметил оперативный штаб.