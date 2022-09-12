Санкт-Петербург, 12 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского у Казанского собора сформирована колонна общегородского крестного хода. Об этом 12 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Виталий Милонов во главе колонны крестного хода

У собора собрались православные верующие. Священники, облачившись в стихари, выстроились с иконами и знамёнами на Казанской улице.

Также в состав колонны вошли представители казачества, учащиеся военных и религиозных образовательных учреждений. Пришли и обычные верующие, прихожане храмов города и области, которые в начале рабочей недели решили присоединиться к церемонии.

Отметим, что себе не изменил и депутат Госдумы («Единая Россия») Виталий Милонов. Он стоит во главе колонны в праздничном облачении.

За металлическими ограждением на Невском проспекте выстроились жители и гости города, желающие увидеть крестных ход со стороны.