Владимир, 12 сентября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Владимирской области, по предварительным данным, составила 29,05%. Об этом 12 сентября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной избирательной комиссии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Подсчёт голосов

В списки избирателей было включено 1 090 824 человека. В дни голосования на избирательных участках работали 1 374 наблюдателя. На горячую линию облизбиркома поступило порядка 190 обращений, которые в основном касались работы участков.

Как сообщало ИА REGNUM, победу в выборах одержал врио главы региона Александр Авдеев («Единая Россия»).