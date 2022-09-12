Тункинский район, Бурятия, 12 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии 12 сентября около 14:56 по местному времени произошло землетрясение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

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Эпицентр его располагался в 2 км от районного центра села Кырен. В ближайших населённых пунктах интенсивность сейсмособытия составила около 4 баллов.

«Тряслись стены. Звенели стекла. В целом обстановка в районе нормальная, паники нет. Ждем официального сообщения от сейсмологов», — написали по этому поводу в телеграмм-канале администрации района.

Как отмечается, толчки зафиксировали в 36 населенных пунктах Бурятии и соседней Иркутской области.