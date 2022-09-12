Бейрут, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Специальный посланник США Амос Хохштейн передал властям Ливана проект демаркации морской границы с Израилем. Об этом 12 сентября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на информированные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

По их данным, проект включает в себя координаты морских буйков, которые должны будут установить линию разграничения. В случае, если этот проект устроит власти Ливана, его детали лягут в основу итогового соглашения об установлении морских границ.

Ожидается, что в текст соглашения также войдут пункты о совместном использовании двумя государствами залежей полезных ископаемых на средиземноморском шельфе.

Ранее власти Ливана осудили Израиль за создание газодобывающей платформы на участке шельфа, который, по их мнению, относится к ливанским территориальным водам.