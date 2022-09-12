Москва, 12 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Решение арбитража Москвы о взыскании более 243 млрд рублей, которым сумма была снижена до 91 млрд рублей, обжалуют сразу и истец — «Промсвязьбанк», и соответчики, в том числе братья Ананьевы. Соответствующие апелляционные жалобы уже поступили в базу суда. Жалобу по этому делу подал и Центробанк России. Дата слушаний пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

2 и 5 сентября 2022 года в карточке дела появилось сведения о том, что жалобы подали Алексей и Дмитрий Ананьевы, Промсвязьбанк и регулятор. Также апелляционная жалоба поступила от офшорной компании «Промсвязь Капитал Б. В», которую связывают с Ананьевыми.

Напомним, иск был подан ПСБ ещё в 2018 году, а рассмотрен в августе 2022 года. Сумма претензий на старте составляла 282 201 304 551,59 рубля и фигурировала как убытки, но позднее она была откорректирована. С группы ответчиков солидарно просили взыскать разные суммы. Например, с Ананьевых и нидерландской компании «Промсвязь Капитал Б. В» — 243 221 236 727 рублей 84 копейки. Сумма была заявлена как убытки, которые возникли в том числе в результате ряда сомнительных операций, проведённых при одобрении соответчиков.

Сами братья Ананьевы, которые до перехода ПСБ под контроль государства владели крупными пакетами акций, числятся заочно арестованными. Они проходят фигурантами уголовного дела о многомиллиардном хищении средств и выводе их за пределы РФ.