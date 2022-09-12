Махачкала, 12 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Дагестан в последние годы набирает все большую популярность у российских туристов. В рейтинге-2022, составленном по итогам народного голосования сервисом SuperJob, Дагестан занял второе место, сообщили в минтуризма региона. По данным ведомства, были опрошены 2400 представителей экономически активного населения, посещавшие российские курорты в течение года.

Шамиль Магомедов Седло, гора в Дагестане

«Респонденты оценили инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест и отношение к природе, а также отношение местных жителей к туристам. Выше всего россияне оценили отдых в Калининградской области (16,5 баллов) и в Дагестане (16 баллов).

При этом в минтуризма региона отметили, что Дагестану была отдана пальма первенства по оценке «радушия местных жителей и соотношения цен и качества услуг». В топ популярных российских туристических маршрутов также вошли Золотое кольцо, путешествия в Ставропольский и Краснодарский края, на Алтай и Камчатку и в Крым.