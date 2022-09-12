Вашингтон, 12 сентября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В случае выдвижения кандидатуры американского президента Джо Байдена на новый срок вице-президент США Камала Харрис готова баллотироваться вместе с ним. Об этом политик заявила в интервью телеканалу NBC, транслируемом 11 сентября.

Gage Skidmore Камала Харрис

«Президент ясно дал понять, что собирается баллотироваться снова. И если так, я буду с гордостью баллотироваться с ним», — заявила Харрис, слова которой приводит издание The Hill.

Харрис добавила, что она также «очень гордится» тем, что является вице-президентом Байдена.

«Мы много говорим о семье, — сказала она. — Мы говорим о наших надеждах, мы говорим о наших мечтах, мы говорим о вещах, которые нас волнуют, которые нас беспокоят, о вещах, которые заставляют нас радоваться всему, что мы делаем. Это настоящая дружба. У нас настоящая дружба, и я дорожу этим».

Также она отметила важность и ответственность роли вице-президента. По словам Харрис, в своей работе она делает то, что может, чтобы быть «отличным партнёром» для президента США, помогая решать некоторые из главных проблем, влияющих на США в плане как внутренней, так и внешней политики.

Как сообщало ИА REGNUM, о своём намерении баллотироваться на второй срок вместе с президентом США Джозефом Байденом на выборах в 2024 году вице-президент США Камала Харрис заявляла также в конце июня.

Напомним, заявление о намерении баллотироваться на второй президентский срок американский лидер Джозеф Байден планирует сделать после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре текущего года. По мнению обозревателя The New York Times Мишель Голдберг, нынешний глава Белого дома слишком стар, чтобы избираться на второй срок.