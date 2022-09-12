Ярославль, 12 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Михаил Евраев поблагодарил жителей Ярославской области за поддержку на выборах губернатора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети главы региона.

Yarregion.ru Михаил Евраев

«Спасибо за поддержку всем избирателям. Очень ценю ваше доверие. Вместе мы решим все поставленные задачи и сможем сделать больше для развития нашего региона. Выборами ничего не заканчивается. Всё только начинается. Благодарю за работу всех, кто был занят в организации выборов и обеспечении их безопасности — сотрудников облизбиркома и силовых ведомств, членов территориальных и участковых комиссий, наблюдателей и представителей разных партий. Голосование в Ярославской области прошло открыто и честно. Благодарю свою команду. Работаем дальше», — сказал Михаил Евраев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по системе очного голосования за врио губернатора Михаила Евраева, шедшего не выборы самовыдвиженцем, отдали свой голос 217 995 человек (82,31%). По результатам дистанционного электронного голосования глава области также получил 28 109 (86,18%).