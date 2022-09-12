Пенза, 12 сентября, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В Пензенской области еще на год продлили действие ставки аренды за пользование госимуществом. О принятом решении 12 сентября сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Pnzreg.ru Здание правительства Пензенской области

Методика расчета арендной платы изменяться не будет. Данное положение сохранится на протяжении 2023 года. Принятое решение направлено на поддержку арендаторов государственного имущества, сказал губернатор.

«Это касается субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан. Именно они составляют 95% тех, кто заключил договоры найма помещений, находящихся в ведении региона. Сохранение размера ставок за съём областных площадок на уровне 2020 года позволит предпринимателям больше средств направить на развитие своего бизнеса», — резюмировал Мельниченко.

Ранее ИА REGNUM передавало, для увеличения числа предпринимателей и роста налоговых поступлений в бюджет Пензенской области продлено действие налоговых льгот до 2024 года.

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