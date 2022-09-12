Москва, 12 сентября, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Когда речь идет о предложениях Минфина РФ разрешить самостоятельные инвестиции пенсионных накоплений, то нужно учитывать, что приоритетом в данном случае выступает не повышение пенсионного обеспечения в старости, а расширение внутренних источников инвестирования в российскую экономику и сохранение пенсионной индустрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 сентября заявила профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Марина Седова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Предложения Минфина России не ново: еще в середине 2000-х годов правительство РФ рассматривало вопрос о закреплении права собственности на средства пенсионных накоплений за застрахованными гражданами, — отметила она. — Современное предложение преследует, как представляется, три цели. Разрешить ситуацию с введенным в 2014 году мораторием на поступление новых страховых взносов на формирование пенсионных накоплений. Юридически вывести обязательства по выплатам за счет средств пенсионных накоплений из-под действия законодательства об обязательном социальном страховании. Активизировать уплату взносов самим работником, как это и было предусмотрено Концепциями реформирования пенсионных систем, разработанных до 2002 года».

По ее словам, с предложениями Минфина РФ можно согласиться, но при этом следует учесть несколько обстоятельств.

«Приоритетом в данном случае выступает не повышение пенсионного обеспечения в старости, а расширение внутренних источников инвестирования в российскую экономику и сохранение пенсионной индустрии, — сказала Седова. — Значительную прибавку к пенсии сложно ожидать из-за низкого уровня медианной заработной платы, небольшого среднего счета застрахованных, даже длительное время формировавших пенсионные накопления, высокой степени вероятности превышения темпов инфляции над доходностью. Принципиальных рисков для застрахованных при реализации такого предложения не будет, если будет сохранена действующая сейчас для пенсионных накоплений система гарантирования их сохранности».

По ее словам, было бы правильнее дать возможность выбора людям между переводом средств в добровольную (квазидобровольную) систему и переводом в распределительную систему с увеличением пенсионных прав на страховую пенсию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов заявил, что инициатива российских властей о приватизации пенсионных накоплений выглядит как попытка реанимировать накопительную систему.