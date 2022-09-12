Воронеж, 12 сентября, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Определены победители дополнительных выборов в городскую думу Воронежа и в Воронежскую областную думу, сообщили 12 сентября в областной избирательной комиссии.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Голосование проводилось в течение трёх дней, с 9 по 11 сентября, явка составила чуть более 45%.

На дополнительных выборах депутата Воронежской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №15 явка избирателей составила 53,95%. По результатам голосования большинство — 73,78% голосов — получил кандидат от «Единой России» Александр Солодов. Его конкуренты Максим Бурдаков (ЛДПР) и Александр Шабунин (КПРФ) получили 8,4% и 16,54% соответственно.

На дополнительных выборах депутата Воронежской городской думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу №9 явка избирателей составила 12,61%. Мандат достался кандидату от «Единой России» Марине Бочаровой, которая набрала 39,41%. Ненамного отстал от победителя самовыдвиженец Сергей Титаев, получивший поддержку 36,3% проголосовавших избирателей. Павел Корчагин от КПРФ получил 15,27%. Остальные два кандидата, от ЛДПР и «Родины», получили менее 4%.