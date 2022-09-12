Новокузнецк, Кемеровская область, 12 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Новокузнецкий сквер имени Г. Жукова станет первой зоной без алкоголя и курения. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

t. me/skuznetsov_nvkz В новокузнецком сквере имени Г. Жукова

«Будем стремиться заложить новый стандарт культуры в нашем городе, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Очень жаль, что на знаке не разместили еще и запрет на порчу газонов. Вроде это должно быть как само собой разумеющимся. Но вот «самокатчики» ночами устраивают тут представления».

Он подчеркнул, что на территории сквера включают все камеры видеонаблюдения и будут «серьёзно наказывать за нарушенное благоустройство».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в сквере им. Г. К. Жукова установят стелу «Город трудовой доблести». Сам сквер тоже благоустроят. В настоящее время ведётся приёмка сквера. В ближайшие дни состоится его торжественное открытие.