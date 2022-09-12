Омск, 12 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. По итогам единого дня голосования — 2022 можно сделать вывод, что омичи разочаровались в оппозиции. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 12 сентября высказал омский политический аналитик и журналист Василий Епанчинцев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

«Единая Россия» одержала сокрушительную победу на выборах в Омский городской совет, взяв 36 из 40 мандатов. КПРФ не смогла мобилизовать свой электорат. Число коммунистов по сравнению с прошлым созывом снижается с десяти до одного. Омск официально выходит из мифического «красного пояса», теперь этот город одет в «синее кимоно». Свои три мандата получает партия губернатора Александра Буркова «Справедливая Россия». ЛДПР остаются без мандатов», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, наблюдается разочарование омичей в оппозиции: «Фиксируем разочарование омичей в оппозиции. Представители КПРФ за предыдущие пять лет ничего не показали. У омского обкома наблюдается слабая работа с активом».

Политаналитик отметил, что ожидалось получение «Единой Россией» 30 мандатов, но в итоге получено 36. Это плюс десять мандатов по сравнению с прошлым созывом.

«Это электоральное чудо стало возможным благодаря перезагрузке работы партии в городе», — считает эксперт.

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Собеседник ИА REGNUM добавил, что «Единая Россия» в Омске меняется, «обновляются ряды членов, но теперь за полученный результат нужно нести ответственность». Это накладывает дополнительную ответственность на фракцию и мэра Омска Сергея Шелеста: «За Омском в партии пристально следят».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в единый день голосования 11 сентября в Омской области проводилось 12 избирательных кампаний. Выборы в горсовет Омска стали самой крупной кампанией. Проголосовали около 128 тысяч избирателей. Явка составила 14,66%.