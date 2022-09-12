Грозный, , 11:07 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов («Единая Россия») вернулся в зону спецоперации и предупредил Киев о подготовке «сюрпризов» и наступлении «по всей линии фронта». Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном 12 сентября в телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам парламентария, «мероприятие» ожидается в тех местах, городах и сёлах, которые смогли занять нацисты. Уйти им не удастся.

«Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы в этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас <…>, после чего мы будем наступать по всей линии фронта Донецкой Народной Республики, Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде», — заявил Делимханов.

Кадыров, в свою очередь, призвал набраться терпения и «ждать отличных новостей с передовой». Он отметил, что Делимханов, возглавляющий чеченские подразделения, приступил к выполнению задач в рамках спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни рассказал о поездке к месту дислокации нового полка «Север-Ахмат» и батальонов «Ахмат» — «Юг», «Восток» и «Запад» в посёлке Ханкала.

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