Чебоксары, 12 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. В Чувашии муниципальные выборы были конкурентными и легитимными, прошли «открыто и гласно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 сентября председатель ЦИК Чувашии Геннадий Федоров, отчитываясь на планёрке в правительстве об итогах выборов.

Дарья Антонова ИА REGNUM На выборы

Руководитель избиркома выделил ряд основных выводов.

«Выборы прошли открыто и гласно», — сказал Геннадий Федоров, пояснив, что на всех избирательных участков было организовано видеонаблюдение.

Кроме того, работали 1,7 тыс. наблюдателей, в том числе 382 человека делегированы от политических партий, а из 270 членов избирательных комиссий 190 человек выдвинуты партиями.

Руководитель регионального избиркома также заявил, что выборы прошли «с соблюдением норм комплексной безопасности», в Единый день голосования не поступило «ни единого звонка о ЧС».

«Третий вывод: выборы были в большинстве своём конкурентными, на один депутатский мандат претендовали почти три кандидата», — продолжил руководитель республиканской избирательной комиссии.

Было выдвинуто 1234 кандидата, в том числе партиями — 1031, или 83,5% от общего числа претендентов. Федоров добавил, что «сошли с дистанции по различным причинам» 143 кандидата, в результате зарегистрирован 1081 претендент, в том числе 973 кандидата представляют семь партий. Докладчик также добавил, что в пяти округах «были безальтернативные выборы с учётом участия в них только одного кандидата».

«Четвёртый вывод: выборы были легитимными. Все дела рассмотрены судами на сегодня, подтвердили правильность принятых избиркомом решений. Нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления, не зафиксировано», — заключил Геннадий Федоров.

По его словам, зарегистрировано 42 обращения, судам рассмотрено и отказано в их удовлетворении 15 исков.

Напомним, что свой выбор сделали более 202,3 тыс. человек, что составляет 49,8% от числа обладающих избирательным правом.

Как сообщало ИА REGNUM, муниципальные выборы в Чувашии «признаны состоявшимися» в 385 округах из 384-х. Всего распределено 374 депутатских мандата из 385, в том числе «Единая Россия» получает 333 мандата (86,49%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 31 мандат, самовыдвиженцы — 15, КПРФ — четыре, партия пенсионеров – один.