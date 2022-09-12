Опочка, Псковская область, 12 сентября, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Три человека погибли, еще шесть пострадали в столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса, которые после удара загорелись, сообщили 12 сентября в пресс-службе полиции Псковской области.

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ДТП произошло 12 сентября около 07:10 мск в Опочецком районе региона. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Škoda и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который направлялся из Великих Лук в Псков.

«В результате столкновения произошло возгорание авто. Погибли водитель и пассажир Škoda — женщина (год рождения устанавливается) и мужчина 1982 года рождения. Пострадали шесть пассажиров микроавтобуса — они доставлены в Псковскую областную больницу», — сообщили в ведомстве.

Детали и обстоятельства ДТП выясняются. Кроме того, УМВД России по Псковской области просит очевидцев ДТП, а также владельцев видеорегистраторов откликнуться и позвонить по телефону 02.