Энергодар, Украина, 12 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Когда удастся восстановить линию энергетической передачи и отодвинуть линию соприкосновения дальше от Запорожской АЭС, станция может быть перезапущена. Об этом 12 сентября заявил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская ТЭС

«Надеемся, что удастся перезапустить (ЗАЭС — ред.) после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», — приводит его слова ТАСС.

При этом Рогов отметил, что перезапуск ЗАЭС, остановленной в целях безопасности из-за обстрелов ВСУ, может быть произведён в течение нескольких часов, однако для более щадящего запуска может понадобиться несколько дней.

«Для запуска АЭС необходимо большое количество энергии и небольшое время. Самое главное — должны быть целы линии электропередачи. Чтобы все начало работать, нужны считаные часы, ну или считаные дни, чтобы был более мягкий режим запуска», — пояснил член администрации Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ от Пензенской области Игорь Руденский («Единая Россия») заявил, что итоговый доклад международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о визите на Запорожскую АЭС содержит призывы остановить обстрелы электростанции. В документе сплошная констатация фактов.