Ереван, 12 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Сотрудники ереванского торгового центра (ТЦ) «Петак» 12 сентября вышли на акцию протеста к зданию правительства Армении. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Архив «Армянской энциклопедии» Дом правительства в Ереване

По данным журналистов, протестующие бастуют третий день. Они требуют открыть дорогу к ТЦ, перекрытую после взрыва в соседнем торговом центре «Сурмалу». Активисты отмечают, что это сказывается на торговле. Им дали возможность передать письмо на имя премьер-министра страны Никола Пашиняна.

«Нас пригласили в здание, мы подробно представили в письменной форме наши требования, направив послание премьеру. Обещали ответить уже сегодня», — сказал один из участников акции журналистам.

Протестующие будут ждать ответа не у здания правительства, а в ТЦ, но продолжат забастовку.

Напомним, взрыв на территории ТЦ в Ереване произошёл 14 августа. На месте трагедии нашли тела 16 человек, личности всех погибших установлены. Один человек остался в списке пропавших без вести. В ходе расследования были задержаны трое подозреваемых.