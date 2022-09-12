Магадан, , 16:54 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов на Восточном экономическом форуме, заключил соглашения на общую сумму более 45 млрд рублей. Один из самых важных документов был подписан с ВЭБ. РФ и с Корпорацией по развитию Дальнего Востока и Арктики, по мастер-плану Магадана. Инвестпроекты реализуются по «Дальневосточной концессии». Об этом сообщает информационное агентство Колыма-информ.

Представитель Магаданской области Сергей Носов Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Дианы Самандас, министра финансов Магаданской области, механизм господдержки «Дальневосточная концессия», который направлен на снятие инфраструктурных ограничений для жителей регионов и инвесторов, запущен министерством развития Дальнего Востока и Арктики в 2021 году.

«На сегодня в регионе в рамках программы уже одобрены и реализуются 8 пилотных проектов с общим объемом инвестиций 12,3 млрд руб. Существует высокая потребность в создании новых объектов образования, детского развития, здравоохранения, ЖКХ. Растет спрос со стороны инвесторов на обеспечение транспортной инфраструктурой, в первую очередь автодорожной и объектами энергетики. В то же время в текущих экономических условиях необходимо балансировать между существующими бюджетными ограничениями, условиями привлечения финансирования и инвесторов для реализации концессионных проектов», — сказала Самандас.

Кроме того, Магаданская область достигла договорённости о сотрудничестве с «Туризм. РФ», по вопросам развития туризма. Было принято совместное решение с Якутией о строительстве железной дороги «Нижний Бестях — Магадан», строительству «Центра обработки данных» и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутией за время работы Восточного экономического форума было подписано 39 соглашений общей стоимостью около 330 млрд рублей.

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