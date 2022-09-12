Сеул, 12 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетит на следующей неделе Великобританию, США и Канаду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Nato.int Юн Сок Ёл (президент Республики Корея) прибывает на саммит НАТО

Согласно опубликованным данным, 19 сентября глава Южной Кореи примет участие в государственных похоронах королевы Елизаветы II.

После этого Юн Сок Ёль отправится в Нью-Йорк, где 20 сентября выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что он призовет международное сообщество предпринять меры для достижения мира и денуклеаризации Корейского полуострова.

Сообщается, что в кулуарах заседания южнокорейский лидер может встретиться с главами США и Японии.