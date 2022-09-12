Москва, 12 сентября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В новых экономических условиях российский отельный бизнес ищет новые пути, новые возможности, чтобы соответствовать всем необходимым стандартам качества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил основатель и СЕО «Грин Флоу» Александр Тертычный.

(сс) TesaPhotography В номере отеля

«Есть комплектующие, которые российские производители получают не только из Европы, но и из Китая. Они перестраиваются и будут поставлять оборудование, которое необходимо. Есть возможность изменения лифтов. Мы имели в резерве китайскую компанию и, наверное, будем переходить на сборку лифтов от китайского производителя, всё равно представленного в России. И будем добиваться необходимого качества и уровня безопасности», — отметил Тертычный.

На данный момент найдены российские производители качественной мебели и текстиля. Компании придется переплачивать за поставки из Европы или Турции сантехнического оборудования. Однако по большинству позиций можно найти соответствующих требованиям российских партнеров.

«Бизнес ищет новые пути, новые возможности, потому что нужно подстраиваться под стандарты качества и наращивать производство в российских регионах. И приоритетным будет считаться внутрироссийское производство, которое также создает и новые рабочие места», — уточнил Тертычный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, туризм напрямую влияет на развитие более 50 смежных отраслей, создает рабочие места, а развитие туризма в малых городах с богатой историей, сельского туризма — это хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.